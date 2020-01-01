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Bayless: "LeBron, 'yumuşak' olduğu için GOAT tartışmasında yok"

Fox Sports analisti Skip Bayless, Los Angeles Lakers'in süperstarı LeBron James'in "yumuşaklığının" onu GOAT (Tüm zamanların en iyisi) tartışmasından diskalifiye ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Fox Sports analisti Skip Bayless, Los Angeles Lakers'in süperstarı LeBron James'in "yumuşaklığının" onu GOAT (Tüm zamanların en iyisi) tartışmasından diskalifiye ettiğini söyledi.

Eski NBA oyuncusu Ryan Hollins, geçtiğimiz günlerde Paul Pierce ve Boston Celtics'teki takım arkadaşlarının James'i "yumuşak" olarak gördüğünü söylemişti.

Hollins, Scoop B Radio Podcast'te, Brandon 'Scoop B' Robinson'a şunları söyledi:

"O bizim şampiyonluğumuzdu ve o zamana kadar LeBron yumuşak olarak görülüyordu. Dördüncü çeyreklerde görünmeyeceğini, işler kritikleştiğinde sahaya çıkıp gerekeni yapamadığını düşünüyorduk."

Michael Jordan'ın GOAT olduğunu birçok kez söylemiş olan Bayless, bu ifadelere, attığı bir tweet ile tepki gösterdi ve LeBron'un aksine, Chicago Bulls efsanesinin asla yumuşak olmakla suçlanmadığına dikkat çekti.

Bayless'a göre, James bu yüzden tüm zamanların en büyük oyuncusu kimin olduğu tartışmasından diskalifiye edilmiş durumda:

"Paul Pierce ve Celtics'in, Cleveland'daki son yılında ve Miami'deki ilk sezonunda LeBron'u nasıl 'yumuşak' gördüklerine dair başka bir hikaye gördüm. Yumuşaktı evet. Hiç herhangi bir rakip MJ'i yumuşak olmakla suçlamış mıydı? HAYIR! GÜLÜNÇ! Bu yüzden LeBron, GOAT tartışmasından diskalifiye edilmiş durumda."

James, bu sezon oynadığı üçüncü takımla dördüncü NBA şampiyonluğunu kazanmak istiyor ve Lakers için maç başına 25.7 sayı, 7.9 ribaund ve 10.6 asist ortalamalar yakalamıştı.


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