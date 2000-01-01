Bayless: "LeBron, sanki Perkins'i maaşa bağlamış"

Fox analisti Skip Bayless, eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins'in eski takım arkadaşı Kevin Durant'i, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 1 numaralı halkla ilişkiler adamı olmak için "sattığını" söyledi.



Durant, Kyrie Irving'e yönelik yorumları yüzünden Perkins'i Instagram'da "satılmış" olarak adlandırdıktan sonra, çatışmalarına tekrar geri dönmüşlerdi.



Skip, Undisputed programında Durant'in, Oklahoma'da geçirdiği süre boyunca koruyucusu olduğunu iddia ettiği Perkins'le ilişkisi hakkında şöyle konuştu:



"Kevin Durant'in, Kendrick Perkins'in kendisini LeBron James için sattığını söylemeye çalıştığına inanıyorum. Olan şey bu. Oklahoma City'de dört yıl boyunca, Perkins, Kevin Durant'e güç veren adamdı. Onun korumasıydı. Kişisel koruyucusuydu.



Bu ilişki o kadar derindi ki, 2014'te Kevin MVP'yi kazandığında, yaptığı konuşmasında Kendrick'e özel teşekkür etmişti. Kevin'in şimdiye kadar verdiği en iyi konuşmaydı ve yürekten konuşmuştu, herkes ağlamıştı, Russell Westbrook'un gözleri dolmuştu. Ve o konuşmada şöyle demişti: 'Kendrick Perkins, buraya gelmeden senden nefret etmiştim ama geldiğin anda seninle ilgiili bütün algımı değiştirdin'."



"LeBRON ONU MAAŞA BAĞLAMIŞ GİBİ"



Bayless, sonrasında Durant'in Perkins'in dikkatini LeBron'a çevirmesinden ötürü incindiğini belirtti ve 1 numaralı PR adamı olduğunu iddia ederek, LeBron'un maaşlı çalışanı olabileceğini öne sürdü:



"Kendrick Perkins'in çıktığı her TV programında ve tüm sosyal medyada, LeBron'un 1 numaralı PR adamı ve 1 numaralı hayranı olması, beni biraz şaşırttı. LeBron'u korumaktan başka bir şey yapmıyor ve Kendrick'in kendini LeBron'un iç çevresinin bir parçası olarak gördüğünü düşünüyorum. Daha bu kadar kişiselleştiği için, neredeyse Perk LeBron'un maaşlı adamı gibi gözüküyor. Ben öyle demiyorum ama öyle gözüküyor. LeBron sanki ona 'Benim için şöyle yapsana' şeklinde direktif veriyor gibi."



"'KYRIE'YE YERİNİ BİLDİR' DEMİŞ GİBİ"



Skip'in teorisine göre LeBron, Kyrie'nin bir aktivist olarak duruşundan dolayı tehdit edildiğini hissetti ve Perkins'e imajını korumak için Irving'e laf atmasını söylemişti:



"Kevin'in gezegendeki en iyi oyuncu olduğu fikri yayılmaya başladığında, aniden Kendrick, Kevin'e ve şimdi Kevin'in en iyi arkadaşı Kyrie'ye saldırmaya başladı. Kyrie'nin 'Orlando'ya gitmemesi gereken oyuncuların bir koalisyonuna öncülük edeceğim' demesi, LeBron'un tüm spor dünyasındaki 1 numaralı aktivist olarak otoritesine meydan okuması gibi gözüküyordu."



Aniden LeBron'u garip bir konuma getirmişti çünkü 1 numaralı aktivist olarak, 'oynamak istiyorum' diye düşünüyordu. Ve sanki LeBron, Kendrick'e 'Ona yerini bildir' demiş gibiydi."



