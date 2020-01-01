Bayless: "LeBron þampiyon olursa, bu 'Kovid Þampiyonluðu' olarak bilinir"

Fox Sports analisti Skip Bayless, Los Angeles Lakers süperstarý LeBron James'in, takýmla þampiyonluk kazanmasý durumunda, bunun "Kovid Þampiyonluðu" olarak bilineceðini söyledi.



LeBron, bu sezon kariyerinde üçüncü bir takýmla, dördüncü NBA þampiyonluðunu kazanabilir. Miami Heat ile iki kez kazanan LBJ, ve Cleveland Cavaliers ile de bir kez kazanmýþtý.



Bu nadir görülecek bir baþarý olsa da, Bayless bunun GOAT tartýþmasýný yeniden alevlenirmeyeceðini düþünüyor.



Ona göre, bu tartýþmalar Chicago Bulls hanedaný belgeseli 'Son Dans' ortaya çýktýðýnda sona ermiþti:



"Islak bir kibriti nasýl çakabilirsin? The Last Dance, MJ'in son dansýydý. Dava kapandý, oyun bitti, iyi geceler Kral."



Bayless, bu yýlýn þampiyonluðunun tepesinde bir yýldýz bulunacaðýný ve "Kovid Þampiyonluðu" olarak bilineceðini söyledi.



Sunucu ortaðý Shannon Sharpe ise farklý bir görüþteydi:



"Ne tartýþmasý? LeBron gibi, herhangi bir oyuncunun 17. yýlýnda bu denli dominant olduðunu görmedik. Dördüncü þampiyonluðunu 3 farklý takýmla ve 4 Finaller MVP'si ödülü ile kazanacak… artýk konuþmamýz bile gerekmeyecek."



