Bayless: "LeBron, Jordan'ı saha dışında gölgede bıraktı!"

Fox Sports analisti Skip Bayless, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, saha dışındaki başarılarıyla Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı gölgede bıraktığını söyledi.



Kısa süre önce LeBron'un, kariyerinde 1 milyar dolarlık bir kazanç miktarına ulaşma yolunda ilerlediği ortaya çıkmıştı ve bu da kendisini, aktif olarak sporu icra ederken bu rakama ulaşan birkaç profesyonel sporcudan biri haline getirmişti.



LeBron James'i elinden geldiği her fırsatta olumsuz eleştirmesiyle bilinen Bayless, bu kez yıldız oyuncu hakkında şaşırtı bir şekilde olumlu konuştu.



Undisputed isimli programın son bölümünde ünlü analist, James'in MJ'in çok önemli bir alanda geride bıraktığını itiraf etti:



"LeBron'un saha dışında başardıklarına çok büyük saygı duyarım. Beni şok eden şeyler başardı. Kalıpları yıktı, kimsenin yapmadığı şekilde çığır açtı. Bu 1 milyar dolar, sağlam bir rakam. Michael Jordan'ı, saha dışında yaptıklarıyla gölgede bıraktı.



Michael bir şeyler icat eden biriydi ve sneaker endüstrisini yaratmıştı, hatta sneaker endüstrisi direk kendisiydi. Ve Space Jam'i yapmıştı. Michael buydu. Ancak LeBron her yöne gitti. Michael'ın bu kadar geniş bir portföyü yoktu."



