Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Bayless: "LeBron, Jordan'ı saha dışında gölgede bıraktı!"

Fox Sports analisti Skip Bayless, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, saha dışındaki başarılarıyla Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı gölgede bıraktığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Fox Sports analisti Skip Bayless, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, saha dışındaki başarılarıyla Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı gölgede bıraktığını söyledi.

Kısa süre önce LeBron'un, kariyerinde 1 milyar dolarlık bir kazanç miktarına ulaşma yolunda ilerlediği ortaya çıkmıştı ve bu da kendisini, aktif olarak sporu icra ederken bu rakama ulaşan birkaç profesyonel sporcudan biri haline getirmişti.

LeBron James'i elinden geldiği her fırsatta olumsuz eleştirmesiyle bilinen Bayless, bu kez yıldız oyuncu hakkında şaşırtı bir şekilde olumlu konuştu.

Undisputed isimli programın son bölümünde ünlü analist, James'in MJ'in çok önemli bir alanda geride bıraktığını itiraf etti:

"LeBron'un saha dışında başardıklarına çok büyük saygı duyarım. Beni şok eden şeyler başardı. Kalıpları yıktı, kimsenin yapmadığı şekilde çığır açtı. Bu 1 milyar dolar, sağlam bir rakam. Michael Jordan'ı, saha dışında yaptıklarıyla gölgede bıraktı.

Michael bir şeyler icat eden biriydi ve sneaker endüstrisini yaratmıştı, hatta sneaker endüstrisi direk kendisiydi. Ve Space Jam'i yapmıştı. Michael buydu. Ancak LeBron her yöne gitti. Michael'ın bu kadar geniş bir portföyü yoktu."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal