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Bayless: "Kawhi, Jordan'a 'en yakın' oyuncu"

Fox Sports NBA analisti Skip Bayless, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a "en yakın oyuncu" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Fox Sports NBA analisti Skip Bayless, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a "en yakın oyuncu" olduğunu söyledi.

'UNDISPUTED' programında konuşan Bayless, Miami Heat yıldızı Kyle Lowry'nin, Leonard'ın Toronto'da geçirdiği süre boyunca "topu elinde çok fazla tuttuğu" yönündeki açıklaması üzerine düşüncelerini paylaştı:

"Lowry'nin neden Kawhi'ın insanları gıcık ettiğini söylediğini anlamadım, adamlar şampiyonluğu kazandı! 2019 Finallerinde 29, 10 ve 4 ile oynamıştı. Topu Kawhi'a verip, işini görmesine izin vermeniz gerek.

Kawhi, Jordan'dan beri gördüğümüz, ona en yakın oyuncu. Bir şutör olarak, Kobe'den bile daha iyi."

Kawhi, San Antonio Spurs ve Toronto Raptors ile iki NBA şampiyonluğu kazanarak her sene daha iyi bir oyuncu haline gelmişti. Leonard ayrıca, Jordan ve Kobe Bryant'ın kariyerleri boyunca olduğu gibi, orta mesafeden en yüzdeli isabet bulan oyunculardan biri olarak biliniyor.


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