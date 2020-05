Bayless: "Jordan zorba biri değildi, LeBron gereksiz derecede iyi bir adam"

Fox Sports analisti Skip Bayless, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın şimdiye kadarki en büyük lider ve motivasyon sağlayıcı olduğunu, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in de "gereksiz derecede iyi bir adam" olduğunu belirtti.



LeBron ve Jordan arasındaki en büyük farklardan biri olarak liderlik tarzları ön plana çıkarılıyor.



LeBron, takım arkadaşlarıyla yakın ilişki kurmayı tercih ederken, Jordan, daha agresif bir tutum sergiliyordu. "Bağrına taş basarak", takım arkadaşlarının en iyisini ortaya çıkarmak adına, kendilerini çok yüksek bir standarda çıkmaya karşı sorumlu tutuyordu.



Bu farklılıklar çoğu zaman LeBron'un neden gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olarak kabul edilemediğini açıklamak için kullanılan argümanlardan biri.



Bayless bu karşılaştırma hakkında şunları söyledi:



"Michael Jordan zorba değildi. O, gelmiş geçmiş en büyük lider / motivasyon sağlayıcıydı. The Last Dance'de 'İnsanları sürüklenmek istemedikleri zaman sürükledim' dedi. Amin, GOAT."



"Michael kalpsiz, acımasız ve soğukkanlı olabilir. 'Zorba' olmasına katkıda bulunacak şeyler yapmış olabilir, ama şampiyonluk kazanmak için her zaman belli bir yöntem vardır."



"Michael Jordan şimdiye kadarki en büyük lider ve motivasyon sağlayıcıydı. Belgeselde izlediğiniz gibi bir doğal fenomen, daha önce görülmemişti. Kimse bu adam gibi, her şey pahasına kazanmak istememişti."



"Michael Jordan, LeBron'un kumaşında olmayan, her olasılığa rağmen kazanma arzusuna sahipti. LeBron bir savaşçıdan daha çok sevgi dolu biri, gereksiz derecede iyi bir adam."



LeBron gerçekten inanılmaz bir oyuncu ve lider olsa da, şimdiye dek Jordan'ın taktikleri daha iyi sonuçlar vermişti. LeBron'un iki katı kadar şampiyonluk kazanan MJ, takım arkadaşları üzerinde oldukça kalıcı bir izlenim de bırakmıştı.