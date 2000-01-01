Bayless: "Gezegendeki en iyi oyuncu Durant, beni hayal kırıklığına uğrattı!"

Fox Sports analisti Skip Bayless, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in sezona dönmeme kararı ile ilgili, "Undisputed" isimli programda düşüncelerini dile getirdi.



Durant, 2019-20 NBA sezonu Orlando'da devam ettiğinde Brooklyn Nets oyunlarının hiçbirinde oynamayacak.



Aşil tendonu sakatlığının iyileşme sürecinde olan KD, geçtiğimiz hafta, "Benim sezonum bitti. Oynamayı hiç düşünmüyorum. Geçen yaz bu sakatlık ilk olduğunda, bir sonraki sezona kadar bekleyeceğime dair karar almıştık. Bu sezonda hiç oynama planım yoktu." şeklinde konuşmuştu.



Bayless ise, Durant için şunları söyledi:



"Gezegendeki en iyi oyuncu beni hayal kırıklığına uğrattı. Kevin konusunda meraklanıyorum, çünkü büyük oyuncular, bir şekilde oynarlar. Michael Jordan sakatlıktan erken dönmüştü. Tüm büyük oyuncular, sadece oyunu sevdikleri için oynadılar. Kevin'in ne yaptığını biliyorum. Bana biraz koyvermiş gibi geliyor, biraz yarı emeklilik gibi geliyor. 'Golden State'de iki yüzüğümü kazandım. Benden daha ne istiyorsunuz?' der gibi. Oynamanı Kevin, oynamanı!"



"31 Temmuz, iyileşmesi için yeterli zaman mı? Bence öyle. İşte böyle anlarda, insanlara nasıl biri olduğunuzu gösterirsiniz."



