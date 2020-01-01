Bayless: "Eminim Jordan bir yerlerde buna gülüyordur..."

Fox Sports analisti Skip Bayless, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bir miras kurmak adına, Anthony Davis ve Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'ya ihtiyacı olduğuna inandığını söyledi.



Yakın zamanda ortaya çıkan söylentilere göre, Lakers'ın önümüzdeki yıl Giannis'i almaya çalışacağı iddia edilmişti. Bu söylenti pek olası olmasa da Bayless, UNDISPUTED programında buna inandığını belirtti:



"Bunun hazırlık safhasında olduğundan şüphem yok. Ve bunun Lakers'ın radarında değil, LeBron James'in radarında olduğunu düşünüyorum. LeBron James'in Michael Jordan'ı yakalamak için, AD'ye ve Giannis'e ihtiyacı var.



Gerçekleşecek olan şey bu. Bundan bir saniye bile şüphem olmadı, çünkü 6'ncı şampiyonluğa ulaşması gerekiyor, böylece 6'da 6 olduğunu söyleyebilecek. Bence Giannis'in de LeBron ve AD'ye ihtiyacı var.



Bana göre, Giannis bir takımın lider oyuncusu olabileceğini göstermiş birisi. Ama bir takımı kendi başına bir şampiyonluğa götüremiyor ve bunu Cleveland'dayken LeBron da yapamıyordu... LeBron'un yanında Giannis ve AD olursa, kendisi daha saf bir oyun kurucu rolü oynayabilir ve topu dağıtma görevini üstlenebilir. Bu da işe yararsa belki altı şampiyonluk elde edebilir.



Michael Jordan bir yerlerde bu duruma gülüyordur, çünkü bu, oynadığı dönemde yapmaya çalışacağı son şey olurdu. "



Giannis gerçekten Lakers'a katılırsa, bu hamle ligdeki tüm dengeyi bozabilecek bir süpertakım yaratabilir.



