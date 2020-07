Bayless: "Bu yılın şampiyonluğu, kazanılacak en kolay NBA şampiyonluğu olacak"

Ünlü NBA analisti Skip Bayless, "Bu şimdiye kadar kazanması en kolay NBA şampiyonluğu olacak" şeklinde konuştu.



Dünya çapındaki bir salgının ortasında, NBA, oyuncuların, taraftarların ve personelin güvenliğini sağlamak için bir süre duraksamak zorunda kalmıştı. Haftalarca karantinadan sonra, Black Lives Matter protestoları tüm dünyada başladığında dikkat dağıtıcı şeyler tekrar ortaya çıkmıştı.



Ancak, gerçekleşen her şeyi ve geri döndüklerinde oyuncuların nasıl görünebileceklerini göz önünde bulundurarak, bazıları bu sezonun şampiyonluğunun değerini sorgulamaya başlamıştı.



Bazıları için, dinlenmek için bolca zaman geçtikten sonra bu şampiyonluğu kazanmak, daha önce olduğundan daha kolay bir seviyede. FOX Sports'un Undisputed programında Bayless, bunun neden böyle düşünüldüğünü açıkladı:



"Gerçek şu ki, şimdiye kadar kazanılan en kolay şampiyonluk olacak, çünkü olacaklar hakkında bir düşünmenizi istiyorum. Bu oyuncuların tek bir maç için seyahat etmeleri gerekmeyecek. Hava yolculuğu olmayacak, ülkenin bir tarafından öbür tarafına uçmayacaklar, saat dilimi değişikliği olmayacak, yaklaşık üç ay sonra kendi yatağınızda gibi hissedeceksiniz, çünkü her şey kendi odanızda olacak. Tam olarak hapishanede gibi olmayacaksınız. Walt Disney bubble'ının içindesiniz. Orlando'da. Disney World cennetine gitmiş olacaksınız.



Bu ülkedeki herhangi bir personel kadar tetikte, akıllı ve her konuyla ilgili olan Disney personeliniz olacak. Günün 24 saati, sizlerin hizmetinde olacaklar. Canınız ne isterse, onu personelden alacaksınız. 24 saat oda servisi olacak. Barlar açık, restoranlar da bubble'ın içinde açık olacak.



Mesele şu ki, isterseniz golf oynayabilecek ve balık tutmaya gidebileceksiniz. Mülkte çok sayıda büyük bas göletleri de olacak. İsterseniz balığa gidebileceksiniz. İsterseniz paintball turnuvalarında oynayabilecek ve bilinen her türlü video oyununu da oynayabileceksiniz."