Bayless: "Artık Clippers'ı değil, LeBron'un Lakers'ını tutuyorum!"

Fox Sports analisti Skip Bayless, LA Clippers guardı Lou Williams ile ilgili son olayları takiben, şampiyonluk için LeBron James ve Los Angeles Lakers'ı desteklediğini söyledi.



Bayless'a göre LeBron tamamen bubble zihniyeti içinde iken, Clippers Orlando'daki en kötü takım birliğine sahip. Sonuç olarak, bu durum Lakers'ın şampiyonluğu kazanması için favori konuma getiriyor.



Bir grup Clippers oyuncusunun ya bubble'a geç gelmesi ya da çeşitli nedenlerle ayrılmasından sonra, Bayless böyle bir sonuca vardı. Skip'e göre, bu tarz devamsızlıklar takımın playoff hazırlıklarını engelliyor ve öbür tarafta, Lakers ekibi şampiyonluğu kazanmak için hedefe kilitlenmiş durumda.



Bayless, bu ifadeleri UNDISPUTED programında şu şekilde aktardı:



"Artık Clippers'ı tutmuyorum. Artık değil. Ben LeBron'un Lakers'ını tutuyorum, çünkü LeBron tamamen bubble zihniyetine girmiş durumda. Bunlar tamamen fedakarlık ile ilgilidir. Bu durum, kolej yurtlarında bina sorumlusu olmak gibi ve LeBron bu konuda liderlik eden kişi. Clippers, birlik olma bazında ligin en dip noktasında yer alıyor, çünkü herkes dışarıda."



Bayless, uzun yıllar boyunca her konuda LeBron'a ve kariyerine karşı oldukça negatif yaklaşımlarla bulunması bilinen bir analist ve bu şekilde bir ifadede bulunması, herkesi şaşırtmış durumda.



