Bayernli Tolisso dövme yaptırınca kadro dışı kaldı

Bayernli Corentin Tolisso, koronavirüs prosedürlerini dikkate almayarak dövme yaptırdı. Olay üzerine kulüp oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

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Bayernli Tolisso dövme yaptırınca kadro dışı kaldı
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31 Ocak 2021 09:15
Bayern Münih kulübü, koronavirüs kurallarını hiçe sayarak dövme yaptırdığı anlaşılan oyuncusu Tolisso'yu kadro dışı bırakarak para cezası verdi.

Bayern'in Bundesliga'da Hoffenheim karşısına çıktığı maçın kadrosunda yer almayan Tolisso'nun dövme yaptırdığı için kadro dışı kaldığı anlaşıldı. Olay üzerine açıklama yapan Başkan Rummenigge, "Koronavirüs döneminde futbol oynayabildiğimiz için şanslıyız. Bunu sağlayabilmek için de antrenörler, futbolcular yani herkes sağlık prosedürlerini uygulamak zorunda. Defalarca kez hatırlatılmasına rağmen bu hata yapıldı ve gereken yapılacak. Tolisso'ya büyük bir para cezası verdik, gelen parayı da hayır kurumlarına bağışlayacağız" diye konuştu.

Yaşananların ardından ise Fransız orta saha oyuncusu Tolisso yaptığı açıklamada olaydan dolayı hatasını kabul ettiğini ve üzgün olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.



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