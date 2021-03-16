Bayernli Kingsley Coman'a Mercedes cezası

Resmi sponsoru Audi olan Bayern Münih'te Kingsley Coman antrenmana Mercedes aracıyla gelince otoparka alınmadı ve 50 bin euro para cezası aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Bayernli Kingsley Coman'a Mercedes cezası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2021 04:53
Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman kulüp tarafından ilginç bir ceza aldı.

Audi firmasının her bir Bayernli futbolcu için kullanımına tahsis ettiği araç yerine Mercedes marka araçla idmana gelen Coman'ın aracını tesis içine park etmesine izin verilmediği belirtildi. Güvenlik tarafından kapıdan çevrilen Coman'ın aracını dışarı park etmek zorunda kaldığı ifade edilirken Fransız oyuncunun bu hareketi nedeniyle 50 bin euro para cezası alacağı ortaya çıktı.

Bayern ve Audi firmasının yaptığı anlaşmada futbolcuların kulüple ilgili işlerinde sadece Audi marka araç kullanmak zorunda olduğu belirtildi. Bu durumun futbolculara açıklanmasına rağmen Coman'ın kurallara uymaması nedeniyle para cezası aldığı belirtiliyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.