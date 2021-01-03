Bayern'in hiç şakası yok: İkinci yarıda 5'lediler

Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih ile Mainz karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bayern'in hiç şakası yok: İkinci yarıda 5'lediler
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03 Ocak 2021 21:56
Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih ile Mainz karşılaştı. Bayern maçı 5-2 kazandı.

Maçta Bayern Münih'in golleri Kimmich, Sane, Süle ve 2 kez Lewandowski'den geldi. 65. dakikada Barreiro'nun golü ofsayt nedeniyle iptal oldu.

Mainz'ın golleri ise ilk yarıda Burkardt ve Hack ile geldi. İlk yarıyı 2-0 önde geçen Mainz maçı 5-2 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, 33 puanla ligin zirvesine çıktı. Mainz ise 6 puanla 17. sırada kaldı.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 15. haftasında Mönchengladbach'a konuk olacak. Mainz ise aynı haftada sahasında Frankfurt ile karşılaşacak.



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