Bayern'e 3 puan yine Lewa'dan

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Paderborn'u 3-2 yendi.Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 23. haftasının açılış maçında lig sonuncusu Paderborn'u Allianz Arena'da konuk etti.Bavyera ekibi karşılaşmanın 26. dakikasında Serge Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti.Paderborn bu gole 44. dakikada Dennis Srbeny ile bulduğu golle cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 70. dakikada Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.Paderborn 75. dakikada Sven Michel'in golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı.Ev sahibi ekip, 88. dakikada Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.Bu sonuçla Bavyera ekibi puanını 49'a çıkardı.Paderborn ise 16 puanda kaldı.Karşılaşma öncesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.