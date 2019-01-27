Bayern'den Ozan Kabak'ın partneri için sürpriz karar!

sezon sonu için kadrosuna kattığıdaha erken takıma getirmek istiyor.Bavyera ekibi, Pavard'ın serbest kalma bedeli 35 milyon euroyu ödeyerek transfer etmesine karşın Fransız yıldızın sezon sonuna kadar Stuttgart'ta oynayacağı açıklanmıştı.Fransa basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Pavard'ı hemen kadrosuna katabilmek adına Stuttgart'a ekstra 10 milyon euro teklif edecek.Fransa Milli Takımı formasıyla Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Pavard, 4-3 kazandıkları Arjantin maçında turnuvanın en güzel gollerinden birini atmıştı.