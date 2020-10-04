Bayern'den orta sahaya 23'lük yıldız adayı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İspanya'nın Espanyol takımından Marc Roca'yı transfer etti.



Alman kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Marc Roca ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic yaptığı açıklamada, "Futbolu ve karakteriyle Marc Roca takımımıza uyuyor. Bizde kendini daha da geliştirecek. Takımımıza artı değer katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Roca, Espanyol takımında 121 maçta forma giydi ve 3 gol attı.



