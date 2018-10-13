Bundesliga'da beklentilerin çok altında kalan ve 3 maçtır kazanamayan'te teknik direktör'ın da geleceği soru işareti haline geldi. Alman Bild gazetesi ise Bayern'deki asıl sorunun temeline indi.Bild'e göre Bayern Münih'teki problem bisiklet! Hırvat hoca, her antrenmanın sonunda ve her maçın sonunda oyunculardanKovac, antrenman ve maç sonunda bisiklete binmenin çok yararlı olduğunu düşünse de futbolcular, teknik direktörleriyle aynı fikirde değiller.Bundesliga'da lider Dortmund'un 4 puan gerisine düşüp 6. sırada bulunan Bayern Münih'te bir diğer problem ise dil. Futbolcular, teknik ekibin kendi aralarında Hırvatça konuşmasından rahatsız ve bu durumu saygısızlık olarak görüyorlar.Teknik direktör Niko Kovac'ın yardımcısı Robert Kovac, kaleci antrenörü Toni Tapalovic ve sportif direktör Hasan Salihamidzic ile sürekli Hırvatça konuşması, takım içindeki futbolcuları rahatsız ediyor.Bayern Münih'in yıldız isimlerinden James Rodriguez, geçtiğimiz günlerde Niko Kovac'ı eleştirmiş ve Hırvat teknik adamın eski kulübü Frankfurt'a göndermede bulunurken ''Burası Frankfurt değil, Bayern!'' demişti.