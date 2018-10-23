Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Bayern Münih, AEK deplasmanından Javi Martinez ve Lewandowski'nin golleriyle 2-0lık galibiyerle ayrıldı.Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazkan, Alman devi ilk golünü 61. dakika Javi Martinez'in ayağından bulduğu golle skoru 1-0'a getirdi.63. dakikada ise Polonyalı golcü Robert Lewandowski sahneye çıktı ve Bayern Münih'in 2. golünü ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Mücadele Bayern Münih'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Bayern Münih, 3. maçlar sonrasında 7 puanla grupta lidelik koltuğunda oturdu. AEK Atina ise henüz puanla tanışamayarak grupta son sırada yer aldı.