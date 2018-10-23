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Bayern, Yunanistan'dan 3 puanla döndü!

Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Bayern Münih, AEK'yı 2-0 lık skorla geçmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Bayern, Yunanistan'dan 3 puanla döndü!
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23 Ekim 2018 21:48
Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Bayern Münih, AEK deplasmanından Javi Martinez ve Lewandowski'nin golleriyle 2-0lık galibiyerle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazkan, Alman devi ilk golünü 61. dakika Javi Martinez'in ayağından bulduğu golle skoru 1-0'a getirdi. 

63. dakikada ise Polonyalı golcü Robert Lewandowski sahneye çıktı ve Bayern Münih'in 2. golünü ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Mücadele Bayern Münih'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bayern Münih, 3. maçlar sonrasında 7 puanla grupta lidelik koltuğunda oturdu. AEK Atina ise henüz puanla tanışamayarak grupta son sırada yer aldı.







 

 

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