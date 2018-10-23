Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Bayern Münih, AEK deplasmanından Javi Martinez ve Lewandowski'nin golleriyle 2-0lık galibiyerle ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazkan, Alman devi ilk golünü 61. dakika Javi Martinez'in ayağından bulduğu golle skoru 1-0'a getirdi.
63. dakikada ise Polonyalı golcü Robert Lewandowski sahneye çıktı ve Bayern Münih'in 2. golünü ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Mücadele Bayern Münih'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Bayern Münih, 3. maçlar sonrasında 7 puanla grupta lidelik koltuğunda oturdu. AEK Atina ise henüz puanla tanışamayarak grupta son sırada yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazkan, Alman devi ilk golünü 61. dakika Javi Martinez'in ayağından bulduğu golle skoru 1-0'a getirdi.
63. dakikada ise Polonyalı golcü Robert Lewandowski sahneye çıktı ve Bayern Münih'in 2. golünü ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Mücadele Bayern Münih'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Bayern Münih, 3. maçlar sonrasında 7 puanla grupta lidelik koltuğunda oturdu. AEK Atina ise henüz puanla tanışamayarak grupta son sırada yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın