Bayern üst üste galibiyet rekorunu kırdı

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, Salzburg'u deplasmanda 6-2 yendiği maçın ardından üst üste 14 maç kazanarak bu alandaki rekoru eline geçirdi.

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Bayern üst üste galibiyet rekorunu kırdı
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04 Kasım 2020 02:30
Geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih, bu sezonki 3. hafta maçının ardından galibiyet rekoru kırdı.

Alman panzeri bu hafta Salzburg'u deplasmanda 6-2 mağlup ederek bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar iddialı olduğunu gösterirken rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Devler Ligi'nde üst üste 14 maçtır kazanan Bayern Münih, bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ndeki son yenilgisini Liverpool'un şampiyon olduğu sezon son 16 turunda Liverpool'a 2. maçta 3-1 mağlup olarak almıştı. Bayern şampiyon olduğu geçen sezon tüm maçlarını kazanarak kupaya uzanmıştı.



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