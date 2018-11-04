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Bayern scoutlarından Onyekuru'ya geçer not

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada scoutlar Henry Onyekuru'ya geçer not verdi.

Bayern scoutlarından Onyekuru'ya geçer not
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04 Kasım 2018 12:34
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçı Bayern Münih'in bir gözlemcisi de izledi.

Alman kulübünün yetkilileri görevlendirmeyi doğrularken, Bayern'in Henry Onyekuru'yu takip ettiği ifade edildi.

Bayern Münih'in, Franck Ribery'nin yerine Nijeryalı futbolcuyu düşündüğü belirtiliyor.

Alman scout'un, 21 yaşındaki Onyekeru'yu beğendiği ve "Sakatlıktan yeni çıkmasına karşın etkili bir performans ortaya koydu" şeklinde bir not düştüğü belirtildi. Onyekuru, milli arada sol üst arka adale grubundan sakatlanmıştı. İkinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Nijeryalı oyuncunun, 4-6 hafta sahalarda uzak kalacağı açıklanmasına karşın Onyekuru derbide yerini aldı.

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