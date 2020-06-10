Bayern şaşırtmadı, kupada finalin adı belli oldu

Almanya Kupası yarı finalinde Bayern Münih sahasında E. Frankfurt'u 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Bayern şaşırtmadı, kupada finalin adı belli oldu
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10 Haziran 2020 23:43
Almanya Kupası yarı final mücadelesinde Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.

Maçın 14. dakikasında Ivan Perisic'in golüyle öne geçen Bayern ilk yarıyı 1-0'lık skorla kapattı. 69. dakikada Danny da Costa Frankfurt'un golünü kaydederek maça eşitliği getirdi. 74. dakikada ise Robert Lewandowski Bayern'i bir kez daha öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca finale yükselen taraf Bayern oldu.

Almanya Kupası finalinde Bayer Münih, Saarbrücken'i eleyen Bayer Leverkusen oldu. Final maçının tarihi ise daha sonra açıklanacak.

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