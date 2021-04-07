Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında iki Avrupa devi, Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor.Allianz Arena'da saat 22:00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Miguel Mateu Lahoz yönetecek. Bayern - PSG maçını beIN Sports 2 canlı yayınlayacak.Karşılaşmanın rövanşı ise 13 Nisan tarihinde PSG'nin sahasında gerçekleşecek.Ev sahibi Bayern Münih'te Diego Costa, Gnabry, Lewandowski, Tolisso ve Roca sakatlıkları nedeniyle yok.PSG cephesinde ise Paredes cezalı, Verratti ve Florenzi'nin koronavirüs tesi pozitif, Bernat, Icardi ve Kurzawa ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Gueye ve Neymar ise kart ceza sınırındaki isimler.Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Müller, Coman; Choupo-MotingNavas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Herrera; Di María, Neymar, Mbappe; KeanŞampiyonlar Ligi'nde 10'uncu kez karşılaşmaya hazırlanan Bayern ile PSG'nin eleme turlarındaki tek eşleşmesi, geçen sezon Bavyera ekibinin 1-0 kazandığı finaldi.PSG'yi konuk ettiği son üç Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Bayern, rakibini ağırladığı ilk karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı (Kasım 1994'te 1-0).Şampiyonlar Ligi'nde 19 maçtır kaybetmeyen Bayern (18G 1B), Manchester United'ın (2007-2009 arasında 25 maç) ardından turnuva tarihinde 20 maçlık seri yakalayan ikinci takım olmak istiyor.PSG'yi çalıştıran Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'e rakip olduğu tek maçı 7-2 kaybetti (Ekim 2019'da Tottenham'ın başında).Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla çalımla top taşıyan iki oyuncu Neymar ve Kylian Mbappe (27). Fransız oyuncu, aynı zamanda en fazla şutla biten top taşımaya sahip isim konumunda (11).