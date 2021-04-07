Bayern - PSG maçı Tuttur.com'da canlı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında iki Avrupa devi, Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor.
Allianz Arena'da saat 22:00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Miguel Mateu Lahoz yönetecek. Bayern - PSG maçını beIN Sports 2 canlı yayınlayacak.
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İki takımın eksikleri
Ev sahibi Bayern Münih'te Diego Costa, Gnabry, Lewandowski, Tolisso ve Roca sakatlıkları nedeniyle yok.
PSG cephesinde ise Paredes cezalı, Verratti ve Florenzi'nin koronavirüs tesi pozitif, Bernat, Icardi ve Kurzawa ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Gueye ve Neymar ise kart ceza sınırındaki isimler.
Muhtemel 11'ler
Bayern
Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Müller, Coman; Choupo-Moting
Paris
Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Herrera; Di María, Neymar, Mbappe; Kean
Dikkat çeken istatistikler
Şampiyonlar Ligi'nde 10'uncu kez karşılaşmaya hazırlanan Bayern ile PSG'nin eleme turlarındaki tek eşleşmesi, geçen sezon Bavyera ekibinin 1-0 kazandığı finaldi.
Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde PSG'den (5) daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Real Madrid (10). PSG'nin Kupa 1 tarihinde en fazla mağlup ettiği rakibi ise Bayern (5).
PSG'yi konuk ettiği son üç Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Bayern, rakibini ağırladığı ilk karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı (Kasım 1994'te 1-0).
PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 43 karşılaşma arasında sadece geçen sezon Bayern ile oynadığı final maçında gol atamadı (0-1). 2016/17 sezonundan bu yana turnuvada PSG'den (2.5) daha yüksek gol ortalamasına sahip tek takım da Bayern (2.8).
Şampiyonlar Ligi'nde 19 maçtır kaybetmeyen Bayern (18G 1B), Manchester United'ın (2007-2009 arasında 25 maç) ardından turnuva tarihinde 20 maçlık seri yakalayan ikinci takım olmak istiyor.
Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez eleme turlarında turnuvanın son şampiyonuyla eşleşen PSG, daha önceki iki rakibine de elendi (1994/95'te vs Milan & 2017/18'de Real Madrid).
PSG'yi çalıştıran Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'e rakip olduğu tek maçı 7-2 kaybetti (Ekim 2019'da Tottenham'ın başında).
PSG formasıyla çıktığı 33 Şampiyonlar Ligi maçında 35 gole doğrudan katkı sağlayan Kylian Mbappe (19 gol & 16 asist), turnuva kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geride bırakmak için sahaya çıkıyor (2016/17'de 6).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla çalımla top taşıyan iki oyuncu Neymar ve Kylian Mbappe (27). Fransız oyuncu, aynı zamanda en fazla şutla biten top taşımaya sahip isim konumunda (11).
Hansi Flick yönetiminde çıktığı 13 Şampiyonlar Ligi maçının 10'unda toplam 15 gol atan Bayern santrforu Robert Lewandowski, sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Allianz Arena'da saat 22:00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Miguel Mateu Lahoz yönetecek. Bayern - PSG maçını beIN Sports 2 canlı yayınlayacak.
HEMEN TUTTUR'DA OYNA!
Bayern Münih ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Tuttur.com'da oynayabilirsiniz. Üstelik bugün Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve günün diğer maçlarında kuponların tuttur'dan! Nasıl mı? İşte yanıtı
Senin için özel; İlk 3 kuponunda 30 TL bonus fırsatı tuttur'da!
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Kampanyaya katılmak için en az 1 adet kupon yapman yeterli. Hemen üye ol, kuponunu veya kuponlarını yap fırsatı kaçırma!
TIKLA; KAZAN...
İki takımın eksikleri
Ev sahibi Bayern Münih'te Diego Costa, Gnabry, Lewandowski, Tolisso ve Roca sakatlıkları nedeniyle yok.
PSG cephesinde ise Paredes cezalı, Verratti ve Florenzi'nin koronavirüs tesi pozitif, Bernat, Icardi ve Kurzawa ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Gueye ve Neymar ise kart ceza sınırındaki isimler.
Muhtemel 11'ler
Bayern
Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Müller, Coman; Choupo-Moting
Paris
Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Herrera; Di María, Neymar, Mbappe; Kean
Dikkat çeken istatistikler
Şampiyonlar Ligi'nde 10'uncu kez karşılaşmaya hazırlanan Bayern ile PSG'nin eleme turlarındaki tek eşleşmesi, geçen sezon Bavyera ekibinin 1-0 kazandığı finaldi.
Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde PSG'den (5) daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Real Madrid (10). PSG'nin Kupa 1 tarihinde en fazla mağlup ettiği rakibi ise Bayern (5).
PSG'yi konuk ettiği son üç Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Bayern, rakibini ağırladığı ilk karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı (Kasım 1994'te 1-0).
PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 43 karşılaşma arasında sadece geçen sezon Bayern ile oynadığı final maçında gol atamadı (0-1). 2016/17 sezonundan bu yana turnuvada PSG'den (2.5) daha yüksek gol ortalamasına sahip tek takım da Bayern (2.8).
Şampiyonlar Ligi'nde 19 maçtır kaybetmeyen Bayern (18G 1B), Manchester United'ın (2007-2009 arasında 25 maç) ardından turnuva tarihinde 20 maçlık seri yakalayan ikinci takım olmak istiyor.
Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez eleme turlarında turnuvanın son şampiyonuyla eşleşen PSG, daha önceki iki rakibine de elendi (1994/95'te vs Milan & 2017/18'de Real Madrid).
PSG'yi çalıştıran Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'e rakip olduğu tek maçı 7-2 kaybetti (Ekim 2019'da Tottenham'ın başında).
PSG formasıyla çıktığı 33 Şampiyonlar Ligi maçında 35 gole doğrudan katkı sağlayan Kylian Mbappe (19 gol & 16 asist), turnuva kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geride bırakmak için sahaya çıkıyor (2016/17'de 6).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla çalımla top taşıyan iki oyuncu Neymar ve Kylian Mbappe (27). Fransız oyuncu, aynı zamanda en fazla şutla biten top taşımaya sahip isim konumunda (11).
Hansi Flick yönetiminde çıktığı 13 Şampiyonlar Ligi maçının 10'unda toplam 15 gol atan Bayern santrforu Robert Lewandowski, sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.