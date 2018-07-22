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Bayern Münih'ten PSG'ye transfer yanıtı!

Bayern Münih'in teknik direktörü Niko Kovac, Paris Saint-Germain'in ilgilendiği Jerome Boateng hakkında net bir açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih'ten PSG'ye transfer yanıtı!
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22 Temmuz 2018 01:46
Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Thomas Tuchel'in ısrarla takımında görmek istediği Bayern Münih'in stoperi Jerome Boateng hakkında açıklama geldi.

BOATENG TAKIMDA KALACAKTIR

Boateng'i takımda tutmak istediğini vurgulayan Bayern Münih'in teknik direktörü Kovac, "Tuchel'in iyi oyuncular aradığını biliyorum ancak bizden transfer yapması kolay olmayacak. Boateng'in takımda kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

EN AZ 80 MİLYON EURO

Alman basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, Alman stoperi 80 milyon eurodan aşağı bir bonservis bedeline bırakmayı düşünmüyor.

Boateng, 2017-2018 sezonu boyunca çıktığı 31 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik performans sergilemiş ve Alman Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda boy göstermişti.



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