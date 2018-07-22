Bayern Münih'ten PSG'ye transfer yanıtı!

'in yeni teknik direktörüısrarla takımında görmek istediğistoperihakkında açıklama geldi.Boateng'i takımda tutmak istediğini vurgulayan Bayern Münih'in teknik direktörü Kovac, "Tuchel'in iyi oyuncular aradığını biliyorum ancak bizden transfer yapması kolay olmayacak. Boateng'in takımda kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Alman basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, Alman stoperi 80 milyon eurodan aşağı bir bonservis bedeline bırakmayı düşünmüyor.Boateng, 2017-2018 sezonu boyunca çıktığı 31 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik performans sergilemiş ve Alman Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda boy göstermişti.