Bayern Münih'ten ırkçı antrenöre af yok!

Bayern Münih, ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan altyapı antrenörünün sözleşmesini feshetti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Bayern Münih'ten ırkçı antrenöre af yok!
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18 Ağustos 2020 01:19
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan altyapıda görevli bir antrenörün sözleşmesini feshetti.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, altyapı antrenörünün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtilerek, "Bu, şu an Bayern Münih altyapısında yürütülen iç araştırmanın ilk sonucudur." ifadeleri kullanılırken, konunun incelenmesine devam edileceği aktarıldı.

WDR televizyonunda yayımlanan "Sport inside" programının haberinde, Münih kulübünün altyapısında uzun süredir çalışan bir antrenörün internet üzerindeki sohbet gruplarında transfer edilecek futbolcularla ilgili birçok kez ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

Münih polisi de olay ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

 

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