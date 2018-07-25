ALPHONSO DAVIES'İN TRANSFERİNİ AÇIKLADI

JEROME BOATENG, PSG'YE GİDİYOR MU?

THIAGO ALCANTARA'NIN DURUMU NE OLACAK?

ARTURO VIDAL, INTER İLE ANLAŞTI MI?

JAMES RODRIGUEZ İÇİN NET SÖZLER

, Alman ekibinin transfer gündemindeki isimlerle ilgili olarak flaş açıklamalar yaptı.ABD'de Vancouver forması giyen ve bir dönem adı Beşiktaş ile de geçen 17 yaşındaki'in transferi için anlaşma sağladıklarını açıklayan Karl-Heinz Rummenigge, "Sözleşme imzaladı ama henüz sağlık kontrollerinden geçmedi. 1 Ocak 2019'da Bayern Münih'e katılacak. Henüz 17 yaşında olduğu için bekleyeceğiz." dedi.'in Paris Saint Germain'e transfer durumu hakkında açıklama yapan Rummenigge, "Şu anda kulüpler arasında doğrudan temas yok ama bence danışmanları arasında görüşmeler var. Bir transfer için bekleyip neler olacağını görmeniz gerekiyor. Transfer her zaman iki tarafa uygun olması halinde gerçekleşir. Savunmada çok sayıda oyuncumuz var." diyerek açık kapı bıraktı.'nın ayrılacağı dedikodularına da yanıt veren Bayern Münih yöneticisi, "Thiago önemli bir oyuncu. Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Ayrılıyor gibi bir durum söz konusu değil." açıklamasını yaptı.Inter'e gideceği konuşulanin durumunu değerlendiren Rummenigge, "Vidal karar vermek zorunda. Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Eğer bir kulüple uzun süreli sözleşme imzalamak istiyorsa, bunu gelip bize söylemeli. Ayrılmak istediğini söylerse değerlendiririz." şeklinde konuştu.Real Madrid'den kiraladıklarıiçin de açıklamalar yapan Rummenigge, "Bizimle hala bir yıllık sözleşmesi var. Onunla ilişkilerimiz harika ve aramızda olduğu için mutluyuz. Uzun süre kalmasını istiyorum. Yaklaşık 42 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahibiz." dedi.