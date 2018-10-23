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Bayern Münih'te gençlik aşısı! Ribery yerine...

Bayern Münih'in Fransız yıldız Nabil Fekir için Lyon'a teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih'te gençlik aşısı! Ribery yerine...
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23 Ekim 2018 00:39
Bundesliga'da sezona kötü bir başlangıç yapan Bayern Münih, transfer planını hazırladı.

Arjen Robben'in yerine Cengiz Ünder'i transfer etmeyi planlayan Bayern Münih'in Ribery'nin de alternatifini bulduğu kaydedildi.

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Ribery'nin yerine Lyon'dan Nabil Fekir'i transfer etmek istiyor.

Haberde; Bavyera ekibinin henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak yakın zamanda Lyon ile temasa geçileceği vurgulandı.

Lyon ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız, bu sezon 8 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

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