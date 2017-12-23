Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olanvebilmecesi sürüyor.Bayern münih ile sayısız başarılara imza atan Arjen Robben ve Franck Ribery'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olması sebebiyle sezon sonunda nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor.Bayern Münih taraftarının katıldığı bir ankette ise, Robben ve Ribery ile sezon sonunda sözleşme uzatıp uzatılmaması konusunda bir soru soruldu.Ankette, 'Yalnızca Robben ile uzatılsın' seçeneği yüzde 42 ile birinci oldu. 'Hem Robben hem Ribery ile uzatılsın' seçeneği ise yüzde 37 ile ikinci sırada kaldı.'İki oyuncuyla da yollar ayrılmalı' seçeneği yüzde 19 ile göze çarparken 'Yalnızca Ribery ile uzatılsın' şıkkı ise sadece yüzde 2 oy alabildi.34 yaşındaki Ribery bu sezon 14 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Arjen Robben ise 18 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.