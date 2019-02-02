Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçında kazanan, 3-1'lik skorla Leverkusen oldu. Almanya Bundesliga'nın 20. haftasındaki mücadele, Bay Arena'da oynandı.
Bayern Münih, 41. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle öne geçerken, Leverkusen'e galibiyeti getiren goller 53. dakikada Bailey, 63. dakikada Volland ve 88. dakikada Alario'dan geldi.
Bu skorun ardından Bayern Münih 7 maç sonra puan kaybı yaşadı ve Dortmund'un 7 puan gerisinde, 42 puanda kaldı. Leverkusen ise son 5 maçta 4. galibiyetini alarak 30 puana yükseldi.
Amanya Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih evinde Schalke ile karşılaşacakken, Leverkusen ise deplasmanda Mainz'a konuk olacak.
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Bayern Münih, 41. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle öne geçerken, Leverkusen'e galibiyeti getiren goller 53. dakikada Bailey, 63. dakikada Volland ve 88. dakikada Alario'dan geldi.
Bu skorun ardından Bayern Münih 7 maç sonra puan kaybı yaşadı ve Dortmund'un 7 puan gerisinde, 42 puanda kaldı. Leverkusen ise son 5 maçta 4. galibiyetini alarak 30 puana yükseldi.
Amanya Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih evinde Schalke ile karşılaşacakken, Leverkusen ise deplasmanda Mainz'a konuk olacak.
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