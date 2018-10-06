  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Bayern Münih'in ayarı bozuldu! Dağıldılar...

Almanya Ligi'nde Niko Kovac yönetimindeki Bayern Münih, Mönchengladbach'ı ağırladığı maçta şok bir mağlubiyet aldı.

Kaynak: Sporx.com
Bayern Münih'in ayarı bozuldu! Dağıldılar...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2018 21:31
Almanya Ligi'nde 7. hafta maçında Bayern Münih ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Mönchengladbach oldu.

Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alassane Plea, 16. dakikada Lars Stindl ve 88. dakikada Patrick Herrmann kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Mönchengladbach puanını 17'ye yükseltti. Bayern Münih 13 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde milli aranın ardından Bayern Münih, Wolfsburg'a konuk olacak. Mönchengladbach, Mainz'i ağırlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için