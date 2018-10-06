Almanya Ligi'nde 7. hafta maçında Bayern Münih ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Mönchengladbach oldu.
Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alassane Plea, 16. dakikada Lars Stindl ve 88. dakikada Patrick Herrmann kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Mönchengladbach puanını 17'ye yükseltti. Bayern Münih 13 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde milli aranın ardından Bayern Münih, Wolfsburg'a konuk olacak. Mönchengladbach, Mainz'i ağırlayacak.
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Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alassane Plea, 16. dakikada Lars Stindl ve 88. dakikada Patrick Herrmann kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Mönchengladbach puanını 17'ye yükseltti. Bayern Münih 13 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde milli aranın ardından Bayern Münih, Wolfsburg'a konuk olacak. Mönchengladbach, Mainz'i ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın