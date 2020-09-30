Bayern Münih'i yıkmıştı; Sebastian Hoeness gerçeği

Alman devinin B takımının teknik direktörüyken Hoffenheim'a geçen Sebastian Hoeness yıldız kürsüsünde yer aldı. Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness'in yeğeni olan 38 yaşındaki teknik adam kaleyi içten fethetti.

Yenilmez armada Bayern Münih'in Hoffenheim'a 4-1 gibi farklı bir skorla yenilmesi Avrupa'da haftanın flaş sonucu oldu. Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve ardından Şampiyonlar Ligi ile UEFA Süper Kupa'yı da alarak sezonu 4 kupayla kapayan Alman panzerini mavi-beyazlılar bozguna uğrattı.



32 resmi maç sonra kendisine yenilgi yaşatan rakibinde özel bir isim öne çıktı. Önemli genç teknik adamlar yetiştiren Alman futbolunun son ürünü, Bayern Münih'i bozguna uğratan 38 yaşındaki Hoffenheim çalıştırıcısı Sebastian Hoeness oldu. Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness'in yeğeni olan, Bayern Münih U19 ve son olarak Bayern Münih B takımının teknik direktörlüğünü yapan Sebastian Hoenes'i Bavyera ekibinden koparmıştı. Hoffenheim, 4 golle Bayern'i mağlup ettiğinde mavi-beyazlıların başında Sebastian Hoeness vardı ve böylece kaleyi içten fethetti.



Hoffenheim'ın Armindo Sieb transferine karşılık Bayern'den getirttiği genç teknik direktör tüm Avrupa'yı şaşırttı. Bayern Münih'i en iyi tanıyan teknik adamlardan olan Sebastian Hoeness, taktik planını buna göre kurdu ve flaş sonuç sonrası, "Bu galibiyet beni hiç şaşırtmadı" yorumunu yaptı.



Koronaya rağmen rekor



Sebastian Hoeness yönetiminde önce Köln ardından Bayern Münih'i mağlup ederek Bundesliga'da ikinci haftayı lider olarak geçen Hoffenheim dikkat çekiyor.

Almanya'da bir çok kulübün iflasın eşiğinden döndüğü pandemi sürecinde mavi-beyazlılar, kâr açıklayan bir kulüp olarak dikkat çekti. Hoffenheim kulübü 2019-20 sezonu için 200 milyon euroluk bir ciro ve sadece transferden 110 milyon euroluk rekor gelir elde etti.







