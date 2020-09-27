Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi Hoffenheim 4-1'lik skorla kazandı ve büyük bir sürprize imza attı.
Hoffenheim'a galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Bicakcic, 24. dakikada Dabbur ile 77. ve 90+2. dakikalarda Kramaric'ten geldi. Bayern Münih'in tek sayısını ise 36. dakikada Kimmich kaydetti.
Tüm kulvarlarda üst üste 23 maç kazanan ve 5 büyük ligde bunu başaran ilk takım olan Bayern Münih'in serisi de sona ermiş oldu.
Bu sonuçla Bayern Münih 3 puanda kalırken, Hoffenheim 2'de 2 ile 6 puana yükseldi.
Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih evinde Hertha Berlin'i konuk edecek, Hoffenheim ise Frankfurt'a konuk olacak.
Hoffenheim'a galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Bicakcic, 24. dakikada Dabbur ile 77. ve 90+2. dakikalarda Kramaric'ten geldi. Bayern Münih'in tek sayısını ise 36. dakikada Kimmich kaydetti.
Tüm kulvarlarda üst üste 23 maç kazanan ve 5 büyük ligde bunu başaran ilk takım olan Bayern Münih'in serisi de sona ermiş oldu.
Bu sonuçla Bayern Münih 3 puanda kalırken, Hoffenheim 2'de 2 ile 6 puana yükseldi.
Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih evinde Hertha Berlin'i konuk edecek, Hoffenheim ise Frankfurt'a konuk olacak.