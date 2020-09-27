Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi Hoffenheim 4-1'lik skorla kazandı ve büyük bir sürprize imza attı.Hoffenheim'a galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Bicakcic, 24. dakikada Dabbur ile 77. ve 90+2. dakikalarda Kramaric'ten geldi. Bayern Münih'in tek sayısını ise 36. dakikada Kimmich kaydetti.Tüm kulvarlarda üst üste 23 maç kazanan ve 5 büyük ligde bunu başaran ilk takım olan Bayern Münih'in serisi de sona ermiş oldu.Bu sonuçla Bayern Münih 3 puanda kalırken, Hoffenheim 2'de 2 ile 6 puana yükseldi.Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih evinde Hertha Berlin'i konuk edecek, Hoffenheim ise Frankfurt'a konuk olacak.