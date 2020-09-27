Bayern Münih'i de yendiler, hem de 4 attılar!

Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih deplasmanda Hoffenheim'a 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu ve 23 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com
Bayern Münih'i de yendiler, hem de 4 attılar!
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27 Eylül 2020 18:30
Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi Hoffenheim 4-1'lik skorla kazandı ve büyük bir sürprize imza attı.

Hoffenheim'a galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Bicakcic, 24. dakikada Dabbur ile 77. ve 90+2. dakikalarda Kramaric'ten geldi. Bayern Münih'in tek sayısını ise 36. dakikada Kimmich kaydetti.

Tüm kulvarlarda üst üste 23 maç kazanan ve 5 büyük ligde bunu başaran ilk takım olan Bayern Münih'in serisi de sona ermiş oldu.

Bu sonuçla Bayern Münih 3 puanda kalırken, Hoffenheim 2'de 2 ile 6 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih evinde Hertha Berlin'i konuk edecek, Hoffenheim ise Frankfurt'a konuk olacak.







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