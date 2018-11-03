'nın 10. haftasında, evindeile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikaso sonunda bir sürpriz oldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.Bayern Münih, uzun süre rakip yarı alana oyunu yıktıktan sonra, 80. dakikada aradığı golü Gnabry ile buldu. Bu maçtan sonra herkes Bavyera ekibinin 3 puanı hanesine yazdırmasını beklerken, maça birçok eksikle çıkan Freiburg'ta Holer 89'da sahneye çıktı ve takımına beraberliği ve 1 puanı getiren isim oldu.Bu sonucun ardından Bayern Münih ligde 2 maçın ardından kayıp yaşadı ve lider Dortmund'un 4 puan gerisinde kaldı. Freiburg ise son 4 haftadaki 3. beraberliğini alarak 13 puana yükseldi.Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Dortmund ile dev bir maça çıkacakken, Freiburg ise evinde Mainz'ı konuk edecek.