Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, evinde Freiburg ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikaso sonunda bir sürpriz oldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bayern Münih, uzun süre rakip yarı alana oyunu yıktıktan sonra, 80. dakikada aradığı golü Gnabry ile buldu. Bu maçtan sonra herkes Bavyera ekibinin 3 puanı hanesine yazdırmasını beklerken, maça birçok eksikle çıkan Freiburg'ta Holer 89'da sahneye çıktı ve takımına beraberliği ve 1 puanı getiren isim oldu.
Bu sonucun ardından Bayern Münih ligde 2 maçın ardından kayıp yaşadı ve lider Dortmund'un 4 puan gerisinde kaldı. Freiburg ise son 4 haftadaki 3. beraberliğini alarak 13 puana yükseldi.
Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Dortmund ile dev bir maça çıkacakken, Freiburg ise evinde Mainz'ı konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bayern Münih, uzun süre rakip yarı alana oyunu yıktıktan sonra, 80. dakikada aradığı golü Gnabry ile buldu. Bu maçtan sonra herkes Bavyera ekibinin 3 puanı hanesine yazdırmasını beklerken, maça birçok eksikle çıkan Freiburg'ta Holer 89'da sahneye çıktı ve takımına beraberliği ve 1 puanı getiren isim oldu.
Bu sonucun ardından Bayern Münih ligde 2 maçın ardından kayıp yaşadı ve lider Dortmund'un 4 puan gerisinde kaldı. Freiburg ise son 4 haftadaki 3. beraberliğini alarak 13 puana yükseldi.
Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Dortmund ile dev bir maça çıkacakken, Freiburg ise evinde Mainz'ı konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın