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Bayern Münih'e bir haller oldu!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, 80. dakikada öne geçtiği maçta Freiburg ile 1-1 berabere kaldı ve lider Dortmund'un 4 puan gerisine düştü.

Kaynak: Sporx.com
Bayern Münih'e bir haller oldu!
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03 Kasım 2018 19:29
Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, evinde Freiburg ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikaso sonunda bir sürpriz oldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bayern Münih, uzun süre rakip yarı alana oyunu yıktıktan sonra, 80. dakikada aradığı golü Gnabry ile buldu. Bu maçtan sonra herkes Bavyera ekibinin 3 puanı hanesine yazdırmasını beklerken, maça birçok eksikle çıkan Freiburg'ta Holer 89'da sahneye çıktı ve takımına beraberliği ve 1 puanı getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Bayern Münih ligde 2 maçın ardından kayıp yaşadı ve lider Dortmund'un 4 puan gerisinde kaldı. Freiburg ise son 4 haftadaki 3. beraberliğini alarak 13 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Dortmund ile dev bir maça çıkacakken, Freiburg ise evinde Mainz'ı konuk edecek.



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