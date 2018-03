Bayern Münih'e Beşiktaş uyarısı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, Süper Lig'de siyah-beyazlı ekibin oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi.



Demir Grup Sivasspor'un ligde çok iyi çıkış yakaladığını ifade eden Deniz Atalay, takımın başında çok sevdikleri Samet Aybaba olduğunu dile getirdi. Beşiktaş'in Samet Aybaba ile daha önce çalıştığını ve çok başarılı bir teknik adam olduğunu kaydeden Atalay, "Takımı da iyi motive eder. Zevkli bir maç olacağına inanıyorum. Biz yöneticilerin işi saha dşında olan olaylarla ilgili yorum yapmak ve onları değerlendirmek. Sahanın içindeki olaylar ve gidişat teknik ekip ve futbolcuların işi. Biz sadece düşüncelerimizi söyleriz ama icratı futbolcuları ve özellikle teknik ekibimizin katkılarıyla değerlendiririz" dedi.



Sivas'taki hava şartlarının kendilerini zorlamayacağını belirten Atalay, "Şu an da kötü görünmüyor. Karşılaşmayı gündüz 16.30 da oynayacağız. Çok kötü bir hava şartı olacağını sanmıyorum. Malatya'da da benzer saatte oynamıştık. Hava o zaman da kötü olabilirdi. Kötü bir hava olacağını sanmıyorum" diye konuştu.



Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda eşleştiği Bayern Münih ile ilgili de konuşan Atalay, "Bayern Münih, Avrupa'nın en büyük kulüblerinden bir tanesi. Ama artık Beşiktaş da öyle bir kulüp haline geldi. Biz ve futbolcu kardeşlerimiz rakibe ne kadar saygı duyuyorsak, Beşiktaş'a da saygı duyulması gerektiğini öğreteceklerini sanıyorum. Açıklamalar var, duyoruz. Ama maç oynanmadan yorum yapmak doğru değil. Beşiktaşı'n da saygı duyulacak bir takım olduğuna inanıyorum. O maçtan sonra Beşiktaş'ın Avrupa'da önemli ve saygı duyulacak bir kulüp olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



Ara transfer döneminde siyah-beyazlı ekibe transfer yapılıp, yapılmayacağına henüz karar vermediklerini belirten Deniz Atalay, "Beşiktaş'ın çok geniş ve iyi bir kadrosu var. Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı var mıdır, yok mudur; bunu teknik ekibin ve futbol komitesinin değerlendirmesi lazım Başkan özellikle olayı birebir takip ediyor. Ama bizim kadromuzda geniş. Bunu son Osmanlıspor maçında da gördük. Oynamayan oyuncularımızı oynattık hepsinden de çok iyi performans aldık. O yüzden bu tartışılr bir durum. Takviye olur mu olmaz mı göreceğiz" ifadelerini kullandı.



Göreve geldikleri 5 yıl öncesi ile şuanki durumu karşılaştıran Deniz Atalay şunları söyledi: "2012 yılında atmış olduğumuz temellerin bugün karşılığını almaktayız. Özellikle 2012'deki ortaya koyduğumuz bir projeksiyon vardı neticesini almaya başladık. 2-3 senedir transferlerde birinci önceliğimiz kendi taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek. Sevindiğim tarafta şu an onlar mutlu ve memnunlar. Takımlarından memnunlar, gidişattan memnnunlar. Başkandan, yönetimden ,teknik ekipten ve futbolculardan memnunlar. Bu bizim şu an ki memnuniyetimiz ve gururumuz. Takımla ilgilide artık güvenebilecekleri bir hocaları, bir futbol takımları var. Her yıl da üzerine koyan bir performansla gidiyor bu takım. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden çok şansız bir şekilde elenmiştik. Bu sene onu kaçırmadık. İşi garantiye aldık. Son maçtan önce grup lideri olmayı garantiledik. Bu bizim geldiğimiz noktayı gösteriyor. Her sene üzerine koyarak gidiyoruz. İnşallah bu böyle devam eder."