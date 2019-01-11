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Bayern Münih'de Thomas Müller şoku

Bayern Münih'te Thomas Müller, Liverpool karşısında forma giyemeyecek

Kaynak: AA
Bayern Münih'de Thomas Müller şoku
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11 Ocak 2019 14:17
UEFA, Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Thomas Müller'e iki maçtan men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki son hafta mücadelesinde, rakibi Nicolas Tagliafico'nun kafasına tekme atan Müller'e iki maçtan men cezası verildiği kaydedildi.

29 yaşındaki Müller, Bayern Münih'in son 16 turunda Liverpool ile yapacağı iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Müller bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta forma giydi.

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