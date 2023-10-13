Bayern Münih yıldız oyuncunun peşinde

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih orta sahasına takviye yapmak için harekete geçti.



LIVERPOOL PEŞİNDEYDİ



Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Liverpool'un kadrosuna katmak için uğruştığı ancak sonradan vazgeçtiği Manu Kone için Bayern Münih devreye girdi.



Bayern Münih, 22 yaşındaki Fransız orta saha için kış transfer döneminde Borussia Mönchengladbach'ın kapısını çalacak. Bayern Münih'in, Manu Kone için ilk teklifinin 40 milyon euro olacağı da söylendi.



2 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla yalnızca 2 maça çıkabilen Manu Kone bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.



