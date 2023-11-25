Bayern Münih transferde gaza bastı! Hedef dünya yıldızları

Bundesliga ekibi Bayern Münih, Ocak ayı transfer çalışmalarına başladı. Kadrodan bazı yıldız isimlerin ayrılması beklenirken, yapılacak transferler içinde Bayern Münih, önemli yıldızları gündemine aldı.



ALEJANDRO GRIMALDO



Münih gazetesi Abendzeitung'un haberine göre, Alphonso Davies'in Real Madrid'e olası transfer ihtimali sonrası Bayern Münih, gündemine Bayer Leverkusen'in sol beki Alejandro Grimaldo'yu aldı. Yıldız oyuncunun, Alman devine transfer olması beklendiği ifade edilirken oyuncunun transfer bedelinin 25 milyon Euro'yu aşacağı öne sürüldü.



DEFANSA DA TAKVİYE OLACAK



Savunma hattında sakatlıklarla boğuşan Bayern Münih, savunmaya transferde de gözünü İngiltere'ye çevirdi.



Bild'in haberine göre; Bayern'in Arsenal forması giyen Tomiyasu ve Manchester United forması giyen Varane'ı listesine aldığı belirtildi.



ORTA SAHAYA TAKVİYE



Sky Sports Almanya'nın haberine göre; orta saha için de araştırma yapan Alman devi, Feyenoord'dan Mats Wieffer ve Bayer Leverkusen'in yıldız ismi Florian Wirtz'i kadrosuna katmak istiyor. Ancak Bayer Leverkusen'in Wirtz'in transfer bedeli için en az 100 milyon Euro beklentisinin Bayern Münih'i bu transfer zora soktuğu ifade edildi.





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