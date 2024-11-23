Bayern Münih'ten Wirtz'e 100 milyon euro!

Bayern Münih, ana transfer hedefi olan Florian Wirtz için planını belirledi.



Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, Bayer Leverkusen forması giyen Wirtz için 100 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.



Bayern Münih'in, Alman oyuncu için 100 milyon euro'nun yanı sıra Leverkusen'e bazı oyuncularını da teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.



Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen Wirtz'in Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



