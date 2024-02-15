Bayern Münih'ten Thomas Tuchel kararı

Bayern Münih yönetimi, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Thomas Tuchel için kararını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten Thomas Tuchel kararı
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15 Şubat 2024 16:19
Bayern Münih yönetimi, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Thomas Tuchel için kararını verdi.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Bayern Münih yönetimi, son maçlarda alınan kötü sonuçlara rağmen Tuchel'in işleri düzelteceğini umuyor ve şimdilik yolları ayırmayı planlamıyor.

Ancak haberde; bu hafta sonu Bochum ile oynanacak maçta bir puan kaybı yaşanması durumunda Tuchel'in görevde kalamayacağı belirtilirken, takımın önündeki 4 resmi maçtan da galibiyet beklendiği yazıldı.

Alman basınında; ligde lider Bayer Leverkusen'e 3-0 yenilen ve Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Lazio'ya 1-0 kaybeden Bayern'de Tuchel ile yolların ayrılabileceği öne sürülmüştü.

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