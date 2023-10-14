Bayern Münih'ten savunmaya yeni hamle

Savunmasında yaşadığı sakatlık problemlerinin ardından Bayern Münih, Yunan savunma oyuncusu Sokratis Papastathopoulos'u gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten savunmaya yeni hamle
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14 Ekim 2023 22:09
Bir zamanlar Borussia Dortmund, Milan ve Arsenal formaları giyen Sokratis Papastathopoulos, Bayern Münih'in radarına girdi. 

The Sun'ın haberine göre; Savunma bölgesinde en önemli oyuncularından sakatlıklar nedeniyle mahrum kalan Bayern Münih, 35 yaşındaki Sokratis Papastathopoulos ile ilgileniyor.

Alman devinin, serbest statüdeki Sokratis ile önümüzdeki haftalarda sözleşme imzalama ihtimalinin olduğu bildirildi. 

TUCHEL İLE BİRLİKTE ÇALIŞTI 

Yunan savunmacı Sokratis, Borussia Dortmund'da forma giydiği dönemde dönemin Dortmund teknik direktörü Tomas Tuchel ile birlikte çalışmıştı. 

SERBEST STATÜDE 

Son olarak Olympiakos'tan ayrılan tecrübeli savunmacı, yaz ayından bu yana serbest statüde yer alıyor.

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