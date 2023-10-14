Bayern Münih'ten savunmaya yeni hamle

Bir zamanlar Borussia Dortmund, Milan ve Arsenal formaları giyen Sokratis Papastathopoulos, Bayern Münih'in radarına girdi.



The Sun'ın haberine göre; Savunma bölgesinde en önemli oyuncularından sakatlıklar nedeniyle mahrum kalan Bayern Münih, 35 yaşındaki Sokratis Papastathopoulos ile ilgileniyor.



Alman devinin, serbest statüdeki Sokratis ile önümüzdeki haftalarda sözleşme imzalama ihtimalinin olduğu bildirildi.



TUCHEL İLE BİRLİKTE ÇALIŞTI



Yunan savunmacı Sokratis, Borussia Dortmund'da forma giydiği dönemde dönemin Dortmund teknik direktörü Tomas Tuchel ile birlikte çalışmıştı.



SERBEST STATÜDE



Son olarak Olympiakos'tan ayrılan tecrübeli savunmacı, yaz ayından bu yana serbest statüde yer alıyor.



