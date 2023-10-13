Bayern Münih'ten Sane hamlesi

Bayern Münih, Leroy Sane ile yeni sözleşme için masaya oturacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten Sane hamlesi
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13 Ekim 2023 18:05
Bayern Münih, Alman futbolcusu Leroy Sane ile sözleşme uzatmak istiyor.

Kulübün, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek yıldız futbolcu ile kısa süre içerisinde masaya oturmak istediği aktarıldı.

Leroy Sane'nin de takımdan ve ailesiyle birlikte şehirdeki yaşamından memnun olduğu ve sözleşme uzatmaya sıcak baktığı belirtildi.

2020 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, Bavyera devinde 144 maçta 45 gol, 37 asistlik performans ortaya koydu.

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