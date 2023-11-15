Bayern Münih'ten Mbappe sürprizi!

Bayern Münih, PSG ile sözleşme uzatmaması halinde Fransız yıldız oyuncu Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak istiyor. Bavyera ekibi, PSG'de 100 milyon euro kazanan Mbappe'nin transferini imkansız olarak görmüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Bayern Münih'ten Mbappe sürprizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2023 23:30
Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin geleceğinin ne olacağı merakla beklenirken yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Sport 1'in haberine göre; Bayern Münih, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Kylian Mbappe'yi takımıyla sözleşme uzatmaması halinde kadrosuna katmak istiyor.

Ancak haberde, Bayern Münih yetkililerinin bu transferi gerçekleştirme ihtimallerinin zor olduğunu bildikleri belirtildi. 

EN ÖNEMLİ SORUN MAAŞ 

Bayern Münih için bu transferdeki en büyük sorunun oyuncunun maaşı olduğu aktarıldı. PSG'de yıllık 100 milyon euro kazanan Mbappe'nin, tavan maaşı 25 milyon euro olan Bayern Münih'e transfer olması durumunda Fransız yıldız maaşında ciddi bir kesintiye gitmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan Bavyera ekibinin, maaş sorununun çözüleceğine inandığı belirtilirken, Mbappe için şartların zorlanacağı ifade edildi.

TUCHEL NE DEMİŞTİ? 

Bayern Münih teknik direktörü Tomas Tuchel, Mbappe iddialarına karşın geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, ''Transfer olmak isterse Kylian'ı benim motosikletimle gezdirebilirim. Ancak bunun gerçekçi olduğunu düşünmüyorum.'' şeklinde konuşmuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery