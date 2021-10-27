Bayern Münih'ten Kimmich açıklaması: 'Aşı olmak kendi kararı'

Bayern Münih'te aşı olmadığını açıklayan Joshua Kimmich için Alman devinin başkanı Herbert Heiner'den açıklama geldi.



Heiner, kulüp olarak aşıyı desteklediklerini belirterek, "Bayern aşıyı destekliyor ama burada aşı olmak isteyenler bu kararı kendisi verir." dedi.



Aşı kararının opsiyonel olduğunu söyleyen Heiner, "Bu herkesin kendi seçimi, bunu kabul etmek zorundasınız" açıklamasında bulundu.



JOSHUA KIMMICH: "UZUN VADELİ SONUÇLARINI GÖRMEK İSTİYORUM"



Kimmich, daha önce yaptığı açıklamada, "Aşı olmadım çünkü uzun vadeli sonuçları görmek istiyorum. Sorumluluğumun farkındayım, hijyenik gereklilikleri yerine getiriyorum, 2-3 günde bir test oluyorum. Herkes kendi kararını versin" ifadelerini kullandı.





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