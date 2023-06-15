Bayern Münih'ten Kim Min Jae hamlesi!

Bayern Münih, Napoli forması giyen Kim Min Jae'yi kadrosuna katmak istiyor. Alman ekibi, Güney Koreli futbolcunun menajeriyle masaya oturdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bayern Münih'ten Kim Min Jae hamlesi!
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15 Haziran 2023 13:03
Napoli forması giyen Kim Min Jae için son talip Bayern Münih oldu.

Bild'de yer alan haberde Alman ekibinin Kim'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Bayern Münih'in, Kim'in menajeriyle masaya oturduğu ve görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği aktarıldı.

SERBEST KALMA MADDESİ SORUN DEĞİL

Kim Min Jae'nin Napoli ile yaptığı sözleşmede bir serbest kalma maddesi yer aldığı hatırlatıldı. Ancak Bayern Münih'in bu serbest kalma maddesinde yer alan rakamı ödemeyi sorun olarak görmediği vurgulandı.

MANU, NEWCASTLE UNITED, PSG

Öte yandan Manchester United ve Newcastle United'ın da başarılı savunma oyuncusu için hala masada olduğu kaydedildi. Kim Min Jae'nin adı ayrıca Fransa'dan da Paris Saint-Germain ile anılıyor.

Geride kalan sezonda Napoli'de 45 maça çıkan Kim Min Jae, 2 gol kez gol sevinci yaşadı.

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