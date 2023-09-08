Bayern Münih'ten kara para aklama iddialarına yanıt

Bayern, Ruanda ile yapılan ortaklık anlaşmasının ardından kara para aklama faaliyetlerine dahil olduğunu kesin bir dille inkar etti.



"FUTBOLU DESTEKLEMEK İÇİN ANLAŞTIK"



Ruanda anlaşmasının sadece spor odaklı olduğunu ve kara para aklama iddialarını kabul etmediklerini söyleyen Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen, "Burada Ruanda'da kara para aklamak için bulunmuyoruz. Orada futbolu desteklemek istediğimizi açıkça belirttik. Ruanda da daha iyi bir imaj yaratmak için buraya buraya yatırım yaptık. Kara para aklama iddiaları asılsızca. Ruanda tarafının da belirttiği gibi, Ruanda'da turizm konusunu teşvik etmek istedikleri açık. Ve biz kulüp olarak bunu teşvik etmemizi spora karşı bir hakaret olarak görmüyorum." dedi ve şu kelimelerle sözlerini noktaladı:



"Ruanda'nın gelişiminin bir parçası olmak ve fırsatlar kıtası olarak gördüğümüz Afrika'ya daha fazla dahil olmak istiyoruz."



