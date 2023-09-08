Bayern Münih'ten kara para aklama iddialarına yanıt

Bayern Münih, Ruanda ile yapılan ortaklık açıklamasının ardından ortaya atılan kara para aklama iddialarını şiddetle reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten kara para aklama iddialarına yanıt
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08 Eylül 2023 16:34
Son güncelleme 08 Eylül 2023 16:38
Bayern, Ruanda ile yapılan ortaklık anlaşmasının ardından kara para aklama faaliyetlerine dahil olduğunu kesin bir dille inkar etti.

"FUTBOLU DESTEKLEMEK İÇİN ANLAŞTIK"

Ruanda anlaşmasının sadece spor odaklı olduğunu ve kara para aklama iddialarını kabul etmediklerini söyleyen Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen, "Burada Ruanda'da kara para aklamak için bulunmuyoruz. Orada futbolu desteklemek istediğimizi açıkça belirttik. Ruanda da daha iyi bir imaj yaratmak için buraya buraya yatırım yaptık. Kara para aklama iddiaları asılsızca. Ruanda tarafının da belirttiği gibi, Ruanda'da turizm konusunu teşvik etmek istedikleri açık. Ve biz kulüp olarak bunu teşvik etmemizi spora karşı bir hakaret olarak görmüyorum." dedi ve şu kelimelerle sözlerini noktaladı:

"Ruanda'nın gelişiminin bir parçası olmak ve fırsatlar kıtası olarak gördüğümüz Afrika'ya daha fazla dahil olmak istiyoruz."

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