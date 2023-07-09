Bayern Münih'ten Harry Kane için yeni teklif!

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Tottenham'ın yıldız futbolcusu Harry Kane için yeni bir teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'ten Harry Kane için yeni teklif!
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09 Temmuz 2023 19:54
Alman devi Bayern Münih, yeni sezon santrfor bölgesi için önemli bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Bundesliga Şampiyonu, daha önce İngiliz yıldız Harry Kane için teklifte bulunmuş fakat bu teklif Tottenham Hotspur tarafından reddedilmişti.

Sky Sports'un haberine göre, ️Bayern Münih, Harry Kane için Tottenham'a bonuslar hariç 80 milyon €'luk yeni bir teklif yaptı.

29 yaşındaki golcünün, Kuzey Londra ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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