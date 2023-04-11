Bayern Münih'ten Gonçalo Ramos'a 100 milyon euro!

Lewandowski'nin boşluğunu dolduramayan Bayern Münih, bu yaz 100 milyon euro transfer bütçesiyle Benficalı Gonçalo Ramos'un transferin bitirmeye çalışacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bayern Münih'ten Gonçalo Ramos'a 100 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2023 18:36
Bayern Münih, Benfica'nın Portekizli süper yeteneği Gonçalo Ramos'un transferini planlıyor.

Alman Sky Sports'ta yer alan habere göre; Robert Lewandowski'nin boşluğunu dolduramayan Bayern Münih, önümüzdeki yaz ayları için 100 milyon euro transfer bütçesi ayırdı. Alman devinin, golcü transferi için Gonçalo Ramos'a öncelik verdiği kaydedildi.

Bayern Münih'in Gonçalo Ramos için menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu vurgulandı.

Alman devinin Gonçalo Ramos dışında Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolu Mouani, Napoli'den Victor Osimhen ve Tottenham'dan Harry Kane'i de içeren bir transfer listesi olduğu ifade edildi.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery