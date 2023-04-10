Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer!

Ligin zirvesinde şampiyonluk için mücadele eden ve yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan Galatasaray, yeni sezon planlamasını genç oyuncular üzerine yapmaya başladı.



Yabancı sınırını da dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, Bayern Münih altyapısında yetişen iki yıldız adayını gözüne kestirdi: Yusuf Kabadayı&Eyüp Aydın.



Bayern Münih'in ikinci takımıyla Almanya 4. Ligi'nde mücadele eden gurbetçi oyuncularla ilgilenen Galatasaray, isimleri daha önce Türk takımlarıyla anılan 2004 doğumlu iki futbolcuya da teklif yapmaya hazırlanıyor.



EYÜP AYDIN MİLLİ TAKIM İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ



Yusuf Kabadayı çok yönlü bir hücum oyuncusu. Sol açık ve forvet olarak görev yapabilen genç futbolcu, U-15 ve U- 16'da Türkiye adına oynadıktan sonra Almanya U19 Milli Takımı'na seçildi. 19 yaşındaki oyuncunun 7 gol-1 asistlik performans sergilediği Bayern II ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



Alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı için ter döken Eyüp Aydın ise tercihini Türkiye olarak değiştirdi. Defansif yönü güçlü bir orta saha oyuncusu olarak öne çıkıyor. 3 gol-4 asistle oynayan 18 yaşındaki Eyüp'ün, Bayern II ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.





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