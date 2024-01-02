Bayern Münih'ten 20 milyon euroluk harekat

Gelecek sezon için iddialı ve genç bir kadro kurmak isteyen Bayern Münih çalışmalarına şimdiden başladı.



Granada forması giyen Bryan Zaragoza'nın serbest kalma maddesini ödeyen ve İspanyol ekibinde kiralık olarak kalmasına izin veren Bayern Münih tekrardan aynı tarifeyi uygulamak için harekete geçti.



HEDEF GUIRASSY



Bild'in haberine göre Bayern Münih, Stuttgart ile iyi bir performans gösteren Serhou Guirassy'i kadrosuna katmak için harekete geçti.



Bayern Münih, 27 yaşındaki Gineli santrforun 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyip sezon sonuna kadar Stuttgart'ta forma giymesini istiyor.



16 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Stuttgart formasıyla 16 resmi maça çıkan Serhou Guirassy bu karşılaşmalarda 19 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.





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