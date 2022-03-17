Bayern Münih'te Lewandowski kavgası!

Bayern Münih'ten iki eski takım arkadaşı olan Oliver Kahn ile Lotthar Matthaus, basın üzerinden Robert Lewandowski odaklı bir tartışmaya girdi.



Bayern Münih'in eski kaptanlarından olan yorumcu Lotthar Matthaus, "Şimdiye kadar Robert Lewandowski ile sözleşme yenilemek için masaya oturmadıysanız bu büyük bir saygısızlıktır. Uli Höeness ve Karl-Heinz Rummenigge'nin yönetimindeyken böyle bir şey düşünülemezdi bile." ifadelerini kullandı.



"SÜREKLİ MANŞETLERE ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR"



Bayern Münih Kulüp Başkanı Oliver Kahn, eski takım arkadaşının sözlerine, "Lothar, oyuncu ve antrenör olduktan sonra hiçbir zaman kulüp yönetmedi. Ne yazık ki son dönemde manşetlere çıkmak için konuşuyor. İçeriden bilgisi yoksa daha fazla konuşmamasını tavsiye ediyorum." dedi.



Bayern Münih yöneticilerinden olan Hasan Salihamidzic ise, "Lothar'ın söylediği hiçbir şey umrumuzda değil." ifadelerini kullandı.



"SÖYLEDİKLERİMİN GERÇEK OLDUĞUNU BİLİYOR"



Kahn ve Salihamidzic'in sözlerini değerlendiren Matthaus, "Bir gazeteci, yorumcu olarak onların başarılarını değerlendirmek benim görevim. Bayern'in Bochum'a karşı iyi olmadığını, Hasan'ın yanı sıra Julian Nagelsmann ve Joshua Kimmich de maçtan sonra açık bir şekilde eleştirel sözleriyle doğruladı. Sözlerime verdiği şiddetli tepkiye bakılırsa Hasan da bunun farkında. Hasan söylediklerimin gerçek olduğunu biliyor." dedi.





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